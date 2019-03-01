Чемпионат Испании отказался от матчей по понедельникам

Чемпионат Испании не будет проводить матчи по понедельникам, сообщает «Советский спорт».

Президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес заявил, что данная поправка вступит в силу с сезона-2019/2020.

«Футбола по понедельникам больше не будет. С нового сезона матчи Ла Лиги будем проводить в выходные дни» , — рассказал Рубиалес.

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Глава организации отметил, что «болельщики важнее денег».

В начале февраля футбольные фанаты выразили недовольство организацией встреч Ла Лиги по понедельникам.

Ранее игроки «Барселоны» выйдут на поле в ретро-форме в матче 26-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом».