Ученица Тутберидзе Валиева назвала своим кумиром Загитову
Ученица знаменитого тренера Этери Тутберидзе Камила Валиева рассказала о том, кто является ее кумиром, передает Sport24.
Фигуристка отметила, что является почитательницей олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой.
«Да, конечно. Это Алина Загитова. Еще мне нравится, как прыгает Алена Косторная — очень высоко. Вообще мне очень нравятся все девочки из нашей группы. Каждая по-своему. Хочу равняться на них», — отметила спортсменка.
Реклама
До этого Тутберидзе назвала короткую программу Валиевой «Девочка на шаре» своей любимой.
Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опровергла информацию о том, что организация тратит на подготовку двукратного серебряного призера Олимпиады Евгении Медведевой шесть миллионов рублей.