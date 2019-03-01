Ученица Тутберидзе Валиева назвала своим кумиром Загитову

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Ученица знаменитого тренера Этери Тутберидзе Камила Валиева рассказала о том, кто является ее кумиром, передает Sport24.

Фигуристка отметила, что является почитательницей олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой.

«Да, конечно. Это Алина Загитова. Еще мне нравится, как прыгает Алена Косторная — очень высоко. Вообще мне очень нравятся все девочки из нашей группы. Каждая по-своему. Хочу равняться на них», — отметила спортсменка.

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До этого Тутберидзе назвала короткую программу Валиевой «Девочка на шаре» своей любимой.

Ранее Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опровергла информацию о том, что организация тратит на подготовку двукратного серебряного призера Олимпиады Евгении Медведевой шесть миллионов рублей.