УЕФА закрыл дело в отношении «Челси» из-за расистских выкриков фанатов

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) закрыл дело лондонского «Челси» в расистских выкриках фанатов на матче группового этапа Лиги Европы против венгерского клуба «Види», передает AP.

Сообщалось, что во время встречи болельщики английского клуба скандировали антисемитские кричалки.

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Встреча «Челси» и «Види» в заключительном туре Лиги Европы состоялась 13 декабря в Будапеште и закончилась вничью со счетом 2:2.

Ранее сообщалось, что УЕФА принял решение о дисквалификации защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса.