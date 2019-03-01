Жена Кержакова поставила мужу диагноз

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Супруга бывшего футболиста петербургского «Зенита» Александра Кержакова Милана Тюльпанова ответила на вопросы о своем муже в инстаграме, передает «Советский спорт».

По мнению девушки, Кержаков неисправим.

«Как думаете, абьюзер в других отношениях меняется? Или это не лечится?» — спросили у Тюльпановой.

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«Не меняется. Это реально диагноз», — ответила она.

Сейчас продолжается бракоразводный процесс, в ходе которого предстоит решить, с кем останется их общий сын Артем.

Ранее сообщалось, что Тюльпанова мечтает о новой семье.