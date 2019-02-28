Кучеров признан третьей звездой дня в НХЛ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/27/12037027/1-pic905-895x505-75469.jpg">

Национальная хоккейная лига (НХЛ) огласила имена трех лучших игроков дня регулярного чемпионата, передает ТАСС.

Третье звездой признан российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтинг» Никита Кучеров, у которого в активе три результативных передачи в матче против « Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3 ОТ).

Реклама

Второй звездой стал вратарь «Чикаго Буллз» Кори Кроуфорд, записавший на счет 29 сэйвов в игре с «Анахайм Дакс» (4:3).

Лидером топа хоккеистов назвали Митчелла Марнера из «Торонто Мейпл Лифс», набравшего три (1+2) очка во с «Эдмонтон Ойлерз» (6:2).

Ранее Кучеров повалил на лед соотечественника из «Нью-Йорка» Владислава Наместникова во время голевой атаки в матче регулярного чемпионата НХЛ.