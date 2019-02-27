Пропустившая допинг-тесты Васильева вошла в состав сборной на Кубок IBU

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Стал известен состав сборной России на этап Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в эстонской городе Отепя, сообщает «Советский спорт».

По информации на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР), в состав женской команды вошли Виктория Сливко, Анастасия Морозова, Лариса Куклина, Кристина Резцова, Ульяна Кайшева и Маргарита Васильева.

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Отмечается, что недавно появилась информация о пропусках трех допинг-тестов Васильевой. На данный момент с ее нарушениями разбирается сам президент СБР Владимир Драчев. Комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) примет решение по делу спортсменки в течение семи дней.

В мужской национальной команде числятся Кирилл Стрельцов, Сергей Корастылев, Максим Сучилов, Саид Каримулла Халили, Ильназ Мухамедзянов и Игорь Малиновский.

Соревнование будет проходить с 1 по 2 марта.

Ранее юрист рассказал о путях избежания отстранения для Васильевой.