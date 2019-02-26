Суд рассматривает апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева

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В Москве началось заседание Московского городского суда по делу нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, сообщает «Советский спорт».

Суд рассматривает апелляцию на продление срока заключения под стражей форварда сине-бело-голубых, его младшего брата Кирилла, полузащитника «горожан», а также их товарища Александра Протасовицкого до 8 апреля.

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Футболистов обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также в участии в потасовке с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором НАМИ Сергеем Гайсиным. В ходе инцидента чиновник получил удар стулом от Кокорина.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания.

Ранее сообщалось, что следствие по делу спортсменов закончат в ближайшие две недели.