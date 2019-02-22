«Краснодар» вышел в 1/8 финала Лиги Европы

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«Краснодар» сыграл вничью в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Байера», сообщает «Советский спорт».

Встреча проходила в Германии и завершилась со счетом 1:1. Благодаря правилу выездного гола, российская команда вышла в следующий раунд. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Примечательно, что оба мяча были забиты во второй тайме в течение трех минут. Сначала на 84-й минуте «Краснодар» открыл счет благодаря точному удару Магомеда-Шапи Сулейманова. «Байер» сравнял на 87-й минуте, был точен Чарлес Арангис.

Ранее «Зенит» обыграл «Фенербахче» и вышел в 1/8 Лиги Европы.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

«Байер» (Леверкузен, Германия) — «Краснодар» (Краснодар, Россия) — 1:1

Голы: 0:1 — Сулейманов, 84; 1:1 — Арангис, 87.