«Колорадо» разгромил «Виннипег» благодаря 26 сейвам Варламова
«Колорадо Эвеланш» нанес разгромное поражение «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Денвере, завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Карл Седерберга, Микко Рантанен, Натан Маккиннон, Мэтт Калверт, Тайсон Джост, Габриэль Ландеског и Эй Джей Грир. У гостей шайбу забросил Кайл Коннор.
Голкипер «лавин» Семен Варламов отразил 26 бросков из 27.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо Эвеланш» (Денвер) — «Виннипег Джетс» (Виннипег) — 7:1 (0:0, 2:0, 5:1)
1:0 — Седерберг (Джост, Андригетто) — 23:39
2:0 — Рантанен (Ньето) — 31:21
3:0 — Маккиннон (Бэрри, Ландеског) — 40:59 (5x4)
4:0 — Калверт (Седерберг, Ньето) — 41:10
4:1 — Коннор (Уилер, Лайне) — 41:57 (5x4)
5:1 — Джост (Андригетто, Седерберг) — 45:12
6:1 — Ландеског (Джост) — 57:41
7:1 — Грир (Комфер, Грейвз) — 59:26