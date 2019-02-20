Легкоатлетка Сидорова выиграла золото Зимнего тура IAAF

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Россиянка Анжелика Сидорова одержала победу в соревнованиях по прыжкам с шестом на заключительном этапе Зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), сообщает ТАСС.

Спортсменка одолела соперниц с результатом в 4,91 метра. Россиянка также заняла первое место в общем зачете Зимнего тура.

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Турнир проходит в немецком Дюссельдорфе.

Ранее многократный чемпион России по легкой атлетике Сергей Бакулин получил травму и не выступит на первенстве России.