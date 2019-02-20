Отбывшая дисквалификацию биатлонистка испытывает проблемы с финансированием
Российская биатлонистка Екатерина Глазырина, которая отбыла двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, рассказала о проблемах с финансированием, передает «Р-Спорт».
Спортсменка официально была дисквалифицирована Международным союзом биатлонистов (IBU) в мае прошлого года. От выступлений Глазырина была отстранена во время чемпионата мира в 2017 году.
Срок дисквалификации закончился 9 февраля 2019 года. а 19 февраля Глазырина заняла десятое место в женском спринте на шестом этапе Кубка России по биатлону в Тюмени.
«В Тюмень я приехала по собственной инициативе. Оплачиваю эту поездку сама, бегаю на старых и уже не слишком годных для соревнований лыжах, поскольку приобретать инвентарь мне просто не на что», — заявила биатлонистка.
Ранее сообщалось, что российская биатлонистка провела первую гонку после дисквалификации за допинг.