Отбывшая дисквалификацию биатлонистка испытывает проблемы с финансированием

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Российская биатлонистка Екатерина Глазырина, которая отбыла двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, рассказала о проблемах с финансированием, передает «Р-Спорт».

Спортсменка официально была дисквалифицирована Международным союзом биатлонистов (IBU) в мае прошлого года. От выступлений Глазырина была отстранена во время чемпионата мира в 2017 году.

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Срок дисквалификации закончился 9 февраля 2019 года. а 19 февраля Глазырина заняла десятое место в женском спринте на шестом этапе Кубка России по биатлону в Тюмени.

«В Тюмень я приехала по собственной инициативе. Оплачиваю эту поездку сама, бегаю на старых и уже не слишком годных для соревнований лыжах, поскольку приобретать инвентарь мне просто не на что», — заявила биатлонистка.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка провела первую гонку после дисквалификации за допинг.