Зидан готов возглавить «Челси» на определенных условиях
Французский специалист Зинедин Зидан готов возглавить лондонский «Челси», сообщает «Советский спорт».
По информации The Sun, Зидан будет тренировать «синих» при условии, что получит £200 млн на приобретение новичков. Также француз намерен оставить в команде бельгийского полузащитника Эдена Азара, о переходе в мадридский «Реал» которого до этого сообщалось.
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Руководство «синих» заменит Зиданом утратившего доверие итальянца Маурицио Сарри.
Напомним, что Зидан не тренирует футболистов с лета 2018 года, когда он покинул «сливочных». С «королевских клубом» француз трижды за три года выиграл Лигу чемпионов.
Ранее сообщалось, что французский нападающий «Челси» Оливье Жиру намерен продлить контракт с английской командой.