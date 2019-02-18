Зидан готов возглавить «Челси» на определенных условиях

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Французский специалист Зинедин Зидан готов возглавить лондонский «Челси», сообщает «Советский спорт».

По информации The Sun, Зидан будет тренировать «синих» при условии, что получит £200 млн на приобретение новичков. Также француз намерен оставить в команде бельгийского полузащитника Эдена Азара, о переходе в мадридский «Реал» которого до этого сообщалось.

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Руководство «синих» заменит Зиданом утратившего доверие итальянца Маурицио Сарри.

Напомним, что Зидан не тренирует футболистов с лета 2018 года, когда он покинул «сливочных». С «королевских клубом» француз трижды за три года выиграл Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что французский нападающий «Челси» Оливье Жиру намерен продлить контракт с английской командой.