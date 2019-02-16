Фурсенко: стадион «Зенита» лучше арены «Баварии» для финала ЛЧ

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Президент петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко высказался о шансах Санкт-Петербурга на проведение финального матча Лиги чемпионов сезона-2020/21, передает ТАСС.

Глава сине-бело-голубых отметил положительные стороны российского стадиона.

«УЕФА рассматривает варианты, чтобы такого рода соревнования смог принять большой комфортный стадион. Насколько мне известно, претендентов на проведение финала Лиги чемпионов сейчас два — это «Альянц-Арена» в Мюнхене и стадион «Санкт-Петербург». Мне кажется, что наш стадион предпочтительнее. На Кубке конфедераций, во время чемпионата мира, да и в европейских соревнованиях мы уже доказали, что наш стадион приспособлен к проведению самых высокорейтинговых турниров. Наша арена не только уникальная, но и универсальная, мы можем принять до 70-75 тысяч зрителей. К тому же Санкт-Петербург привлекает огромную армию туристов. По этому набору параметров, мне кажется, мы должны выиграть», —поделился мнением Фурсенко.

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Город, в котором состоится игра, будет назван на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 29 мая в Баку.

Ранее УЕФА назвал лучшего футболиста по итогам нынешней недели в Лиге чемпионов. Им был признан защитник лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Ян Вертонген.