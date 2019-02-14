Ученица Тутберидзе выиграла золото на Европейском олимпийском фестивале

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Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место на Европейском юношеском олимпийском фестивале зимних видов спорта, который проходит в Сараево, сообщает «Советский спорт».

По итогам двух прокатов ученица Этери Тутберидзе набрала 202,79 балла. Второй стала итальянка Лукреция Беккари (173,69), третьей — украинка Анастасия Архипова (161,73).

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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Ранее сообщалось, что чемпионка России получила травму во время тренировки.

Фигурное катание. Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Сараево (Босния и Герцеговина)

Девушки

1. Анна Щербакова (Россия) — 202,79.

2. Лукреция Беккари (Италия) — 173,69.

3. Анастасия Архипова (Украина) — 161,73.