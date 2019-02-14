Ученица Тутберидзе выиграла золото на Европейском олимпийском фестивале
Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место на Европейском юношеском олимпийском фестивале зимних видов спорта, который проходит в Сараево, сообщает «Советский спорт».
По итогам двух прокатов ученица Этери Тутберидзе набрала 202,79 балла. Второй стала итальянка Лукреция Беккари (173,69), третьей — украинка Анастасия Архипова (161,73).
Реклама
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Ранее сообщалось, что чемпионка России получила травму во время тренировки.
Фигурное катание. Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Сараево (Босния и Герцеговина)
Девушки
1. Анна Щербакова (Россия) — 202,79.
2. Лукреция Беккари (Италия) — 173,69.
3. Анастасия Архипова (Украина) — 161,73.