Ученица Тутберидзе получила травму во время тренировки

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Чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова получила ушиб после падения во время тренировки перед произвольной программой на XIV Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходит в Сараево, передает РИА «Новости».

На самом заходе на тройной лутц ученица Этери Тутберидзе едва не столкнулась с украинской фигуристкой Анастасией Архиповой. Пытаясь избежать контакта, Щербакова жестко упала и ударилась о борт.

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После инцидента россиянка отказалась от отработки четверного лутца. Позднее у нее не получился тройной сальхов, а также она не смогла зайти на тройной лутц.

Ранее сообщалось, что Щербакова лидирует после короткой программы на Европейском юношеском олимпийском фестивале.