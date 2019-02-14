В Швейцарии обсудят совместную заявку Южной Кореи и КНДР на проведение ОИ
Министр культуры, спорта и туризма Республики Корея То Чжон Хван и министр спорта КНДР Ким Иль Гук в швейцарской Лозанне сядут за стол переговоров с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом, передает «Советский спорт».
«На встрече будут обсуждаться вопросы, касающиеся совместной заявки Юга и Севера Кореи на проведение летней Олимпиады 2032 года в Сеуле и Пхеньяне», — говорится сообщении южнокорейского Минкульта.
Также отмечается, что на встрече стороны обсудят вопросы относительно совместной заявки двух команд в рамках летней Олимпиады в Токио в 2020 году.
Накануне в Швейцарии прошли предварительные переговоры на рабочем уровне.
Ранее министр спорта России Павел Колобков поделился мнением о решении шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана вернуться в сборную.