Рамос может быть наказан УЕФА

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Капитан «Реала» Серхио Рамос может быть наказан Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за признание в намеренно полученной желтой карточке в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против амстердамского «Аякса», передает «Советский спорт».

После матча испанец в микст-зоне заявил, он был вынужден получить предупреждение, чтобы избежать нежелательной дисквалификации в дальнейших стадиях турнира.

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«Не стоит недооценивать оппонента, но иногда вы должны принять эти решения, и это то, что я решил», — сказал спортсмен в интервью после встречи.

На 89-й минуте Рамос сбил Каспера Дольберга, за что получил желтую карточку. Из-за этого он пропустит ответный матч команд, который пройдет 5 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Ранее главный тренер «Реала» прокомментировал ситуацию с отмененным голом «Аякса».