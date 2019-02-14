«Реал» обыграл «Аякс» в первом матче 1/8 Лиги чемпионов

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Мадридский «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде обыграл амстердамский «Аякс», сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая на Йохан Кройф Арене в Амстердаме, завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Первый мяч в игре забил французский нападающий «сливочных» Карим Бензема на 60 минуте. Равный счет на табло установил полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш, отличившись на 75 минуте. Победное взятие ворот за три минуты до конца основного времени записал на свой счет испанец Маркос Асенсио.

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На 37-й минуте матча защитник «Аякса» Николаса Тальяфико распечатал ворота «королевского клуба», однако гол был отменен после использования арбитрам системы видеопомощи (VAR).

Ранее сообщалось, что «Реал» намерен приобрести Дибалу у «Ювентуса» за €120 млн.

Лига чемпионов. 1/8 финала. 1-й матч

«Аякс» (Амстердам, Нидерланды) — «Реал» (Мадрид, Испания) — 1:2

Голы: 0:1 — Бензема, 60; 1:1 — Зиеш, 75; 1:2 — Асенсио, 87