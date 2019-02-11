Эксперт оценил степень готовности Дзюбы к матчу с «Фенербахче»

Бывший капитан петербургского «Зенита» Алексей Игонин поделился мнением о подготовленности нападающего клуба Артема Дзюбы к матчу против турецкого «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы, передает «Спорт-Экспресс».

Экс-игрок сине-бело-голубых уверен, что форвард достойно проявит себя на поле.

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«Не исключено, что Дзюба выходит на пик постепенно. На Артема сильно влияет эмоциональная готовность — если он в настроении, то борется, оказывает давление, бежит. Если была правильно выстроена подготовка к весенней части сезона, то как раз сейчас Дзюба и должен подходить к своим лучшим кондициям. На моей практике случались примеры, когда люди выходили из отпуска с пятью лишними килограммами, сразу начинали забивать, отдавать пасы и обыгрывать один в один. Для этого не требовалась потрясающая физическая форма, настолько у них были светлые головы. Для Дзюбы же «физика» важна, но, думаю, он будет готов к «Фенербахче», — отметил эксперт.

Также он аргументировал свои предположения.

«Артем же не разучился играть. Тем более есть некие гарантии: и в «Томи», и в «Спартаке», и в «Арсенале» Дзюба после зимнего перерыва начинал очень прилично. Ситуация ему понятна, он знает, что нужно делать», — заключил Игонин.

Первая встреча «Фенербахче» и «Зенита» состоится в Стамбуле 12 февраля в 20.55 по московскому времени, ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 21 февраля.

Ранее сообщалось, что определена бригада арбитров, которая будет работать на данном матче.