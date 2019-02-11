Два гола и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду»

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Никита Кучеров, также отличились Стивен Стэмкос, Брейден Пойнт и Райан Кэллахан. У хозяев шайбы забросили Фрэнк Ватрано и Денис Мальгин.

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В активе россиянина также результативная передача.

Ранее сообщалось, что Кучеров прервал десятиматчевую серию без голов в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)

0:1 — Кучеров (Хедман, Строльман) — 04:02

0:2 — Стэмкос (Строльман, Миллер) — 32:08

1:2 — Ватрано (Юбердо, Мэтисон) — 33:11

1:3 — Кэллахан (Жозеф) — 37:51

2:3 — Мальгин (Брауэр, Шихан) — 38:50

2:4 — Пойнт (Миллер) — 44:25 (5x4)

2:5 — Кучеров (Стэмкос, Пойнт) — 59:12 (5x3)