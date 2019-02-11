Два гола и передача Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» нанесла поражение «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в Санрайзе, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Никита Кучеров, также отличились Стивен Стэмкос, Брейден Пойнт и Райан Кэллахан. У хозяев шайбы забросили Фрэнк Ватрано и Денис Мальгин.
В активе россиянина также результативная передача.
Ранее сообщалось, что Кучеров прервал десятиматчевую серию без голов в НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 2:5 (0:1, 2:2, 0:2)
0:1 — Кучеров (Хедман, Строльман) — 04:02
0:2 — Стэмкос (Строльман, Миллер) — 32:08
1:2 — Ватрано (Юбердо, Мэтисон) — 33:11
1:3 — Кэллахан (Жозеф) — 37:51
2:3 — Мальгин (Брауэр, Шихан) — 38:50
2:4 — Пойнт (Миллер) — 44:25 (5x4)
2:5 — Кучеров (Стэмкос, Пойнт) — 59:12 (5x3)