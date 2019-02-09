Фанаты «Атлетико» закидали вратаря «Реала» Куртуа игрушечными крысами

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Фанаты «Атлетико» закидали игрушечными крысами вратаря «Реала» Тибо Куртуа во время мадридского дерби в рамках 23-го тура чемпионата Испании, сообщает AS.

Болельщики «матрасников» подобным образом решили выразить свое недовольство переходом бывшего голкипера «Атлетико» в стан самого принципиального соперника.

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Куртуа защищал ворота «Атлетико» с 2011 по 2014 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» одержал победу над «Атлетико» в мадридском дерби. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.