Фанаты «Атлетико» закидали вратаря «Реала» Куртуа игрушечными крысами
Фанаты «Атлетико» закидали игрушечными крысами вратаря «Реала» Тибо Куртуа во время мадридского дерби в рамках 23-го тура чемпионата Испании, сообщает AS.
Болельщики «матрасников» подобным образом решили выразить свое недовольство переходом бывшего голкипера «Атлетико» в стан самого принципиального соперника.
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Куртуа защищал ворота «Атлетико» с 2011 по 2014 года.
Ранее сообщалось, что «Реал» одержал победу над «Атлетико» в мадридском дерби. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Courtois pelted with ratshttps://t.co/x26qooIZpd pic.twitter.com/OzTLSEb1j6— AS English (@English_AS) 9 февраля 2019 г.