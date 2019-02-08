Стал известен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету КМ

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Стал известен состав мужской эстафетной команды России на седьмой этап Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе, сообщает ТАСС.

По словам пресс-службы Международного союза биатлонистов (IBU), в сборную вошли Евгений Гараничев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Александр Поварницын.

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Напомним, что 7 февраля Логинов занял третье место в индивидуальной гонке, уступив норвежцам Йоханнесу Бе и Ветле Шостаду Кристиансену.

Мужская эстафета состоится 8 февраля в 22.30 по московскому времени.

Ранее олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков пригласил российского биатлониста Александра Шипулина, который завершил спортивную карьеру, принять участие в лыжной гонке.