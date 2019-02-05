«Краснодар» не внес Мамаева в заявку на игры плей-офф Лиги Европы

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«Краснодар» определился в заявкой на матчи плей-офф Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».

В список «быков» попали 34 футболиста. В списке А — 21 фамилии. Это игроки, которые будут заявлены на игры Лиги Европы. Полная заявка опубликована на официальном сайте «Краснодара».

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Отмечается, что не попал в список «Краснодара» находящийся в СИЗО полузащитник Павел Мамаев. 6 февраля пройдет слушание Тверского районного суда, на котором будет рассмотрено ходатайство о продлении ареста ему и нападающему «Зенита» Александру Кокорину до 8 апреля.

В 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» сыграет с леверкузенским «Байером». Первый матч пройдет 14 февраля, ответный — 21 февраля.

Ранее сообщалось, что Кокорин признал все свои ошибки в открытом письме.