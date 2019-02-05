Две передачи Ковальчука помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Рейнджерс»
«Лос-Анджелес Кингз» в овертайме переиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «РИА Новости».
Встерча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Адриан Кемпе, также отличились Анже Копитара и Тайлера Тоффоли. У хозяев шайбы забросили Крис Крайдер, Адам Маккуэйд и Мика Зибанеджад.
Российский форвард «Кингз» Илья Ковальчук отдал две результативные передачи.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 3:4 (1:1, 1:0, 1:2)
1:0 — Крайдер (Деанджело, Зибанеджад) — 08:32
1:1 — Кемпе (Ковальчук, Хагелин) — 17:23
2:1 — Зибанеджад (Цуккарелло, Стаал) — 20:32
2:2 — Копитар (Ковальчук) — 45:04
3:2 — Маккуэйд — 49:15
3:3 — Кемпе (Тоффоли) — 59:00 (6x5)
3:4 — Тоффоли — 60:25