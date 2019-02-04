Капитан «Арсенала»: место Кокорина и Мамаева на футбольном поле

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Капитан тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров прокомментировал арест нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, передает «Спорт-Экспресс».

Спортсмен считает, что хавбек «горожан» и форвард сине-бело-голубых уже понесли достаточное наказание.

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«У Кокорина с Мамаевым сейчас очень непростая ситуация. Думаю, ребята в полной мере осознали свою ошибку, принесли извинения потерпевшей стороне. Считаю, что парни уже понесли серьезное наказание и хочу выразить им слова поддержки. Их место на футбольном поле, а не там, где они сейчас находятся. И заметьте, такие происшествия, к сожалению, происходят каждый день и в каждом городе, но на них не обращают такого внимания. Надеюсь, в ближайшее время этот тяжелый период в жизни ребят закончится, они выйдут и начнут радовать болельщиков своей игрой», — поделился мнение Комбаров.

Напомним, что футболисты находятся под в СИЗО «Бутырка» с 8 октября 2018 года. На данный момент срок заключения продлен до 8 февраля. Суд 6 февраля рассмотрит ходатайства следствия о продлении ареста до 8 апреля.

Ранее адвокат Вячеслав Барик, представляющий интересы Кокорина-младшего, прокомментировал то, что расследование дела о нападениях длится уже почти четыре месяца.