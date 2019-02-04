Капитан «Валенсии» продлил контракт с клубом

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Полузащитник «Валенсии» Даниэль Парехо продлил контракт с клубом, сообщает «Советский спорт».

По информации официального сайта валенсийцев, 29-летний капитан «летучих мышей» заключил новое соглашение, рассчитанное до июня 2022 года. В контракте прописан пункт о сумме отступных в размере €50 млн.

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В «Валенсии» Парехо играет с 2011 года. В стан испанского топ-клуба он перешел из «Хетафе» за €6 млн. С тех пор хавбек провел провел за «летучих мышей» 310 матчей, забив в них 49 мячей и отдав 51 голевую передачу. Кроме того, Парехо — четвертый в топ-лигах Европы по проведенному на поле времени за последние пять лет среди полевых игроков.

Ранее другой игрок «Валенсии» получил огромный синяк в матче с «Барселоной».