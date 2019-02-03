Ласицкене завоевала золото «Русской зимы» с лучшим результатом сезона

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Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене одержала победу на турнире «Русская зима» в Москве, сообщает «РИА Новости».

Спортсменка завоевала золото, взяв высоту 2,04 метра. Этот результат является лучшим в зимнем сезоне, в предыдущем она так же была лидером по данному показателю.

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Второе место на «Русской зиме» заняла Анна Чичерова (2,00), третья строчка принадлежит Александре Ярышкиной (1,90).

Ранее сообщалось, что легкоатлетка Антонина Кривошапка намерена подать заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ) на получение нейтрального статуса.