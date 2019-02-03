ЦСКА одолел «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ
Московский ЦСКА одолел краснодарский «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает «РИА Новости».
Встреча завершилась со счетом 70:57. В составе победившей команды отличились Нандо Де Коло (16 очков) и Дэниэл Хэкетт (13 очков). У проигравших по десять очков заработали Виталий Фридзон, Матеуш Понитка и Дмитрий Хвостов.
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Теперь армейцам предстоит встреча против казанского УНИКСа 11 февраля. «Локомотив-Кубань» выйдет на площадку против подмосковных «Химок».
Ранее УНИКС нанес разгромное поражение минскому «Цмоки» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 70:57 (24:19, 11:12, 16:9, 19:17)