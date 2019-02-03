Ассист Кучерова помог «Тампе» вырвать победу у «Рейнджерс»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «молний», сообщает «Советский спорт».
В составе победителей шайбы забросили Янни Гурд, Эрик Чернак и Стивен Стэмкос. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счет одну результативную передачу и окончил матч с показателем полезности «+1».
У «Рейнджерс» авторами голов стали Матс Цуккарелло и Кевин Хейз.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
0:1 — Гурд (Макдона, Жозеф) — 06:51,
0:2 — Чернак (Кэллахан, Пакетт) — 24:41,
0:3 — Стэмкос (Хедман, Кучеров) — 28:33,
1:3 — Цуккарелло (Зибанеджад, Крайдер) — 36:17,
2:3 — Хейз (Зибанеджад, Лундквист) — 46:49 (5x4)