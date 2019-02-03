Три очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» нанести «Коламбусу» пятое поражение кряду

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«Сент-Луис Блюз» в гостях одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Блюз», сообщает ТАСС.

В составе победителей три очка набрал российский форвард гостей Владимир Тарасенко, забросивший одну шайбу и отдавший две результативные передачи. Также авторами голов стали Райан О'Райлли, Карл Гуннарссон и Оскар Сундквист.

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У хозяев шайбы забросили Оливер Бьёркстранд и Пьер-Люк Дюбуа. Российский форвард «Джекетс» Артемий Панарин сделал две голевые передачи. Голкипер хозяев Сергей Бобровский провел матч в запасе. Для «Блю Джекетс» это поражение стало пятым кряду.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)

0:1 — О'Райлли (Пьетранджело, Тарасенко) — 08:28,

0:2 — Гуннарссон (Шенн, Тарасенко) — 19:15,

1:2 — Бьёркстранд (Панарин) — 46:15,

1:3 — Тарасенко (О'Райлли, Шенн) — 46:49,

2:3 — Дюбуа (Панарин, Аткинсон) — 57:23 (6x5),

2:4 — Сундквист (Шенн) — 59:30 (en)