«Барселона» спаслась от проигрыша «Валенсии» благодаря дублю Месси
Матч 22-го тура чемпионата Испании между каталонской «Барселоной» и «Валенсией» закончился ничьей, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе «валенсийцев» отличились Кевин Гамейро и Даниэль Парехо. У сине-гранатовых оформил дубль Лионель Месси.
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Полузащитник сборной России Денис Черышев отыграл в стартовом составе «Валенсии» весь матч.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал, чего ждет от полуфинальных матчей Кубка Испании против «Реала».
Испания. Примера. 22-й тур
Барселона (Барселона) — Валенсия (Валенсия) — 2:2 (1:2)
Голы: 0:1 — Гамейро, 24; 0:2 — Парехо, 32; 1:2 — Месси, 39; 2:2 — Месси, 64