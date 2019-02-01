CAS счел нарушения российских легкоатлетов частью допинг-схемы

<img src="//img.gazeta.ru/files3/419/11861419/RIAN_2477411.HR-pic905-895x505-88776.jpg">

Спортивный арбитражный суд (CAS) считает, что нарушения 12 российских легкоатлетов были частью единой централизованной допинг-схемы, сообщает «Советский спорт».

Как говорится на сайте Всемирного антидопингового агентства (WADA), эти данные подтверждают материалы по делу Анны Пятых.

Реклама

«CAS установил, что нарушения были совершены в рамках централизованной допинг-схемы, и эти решения подтверждают более ранний вердикт CAS по делу другой российской легкоатлетки Анны Пятых, которое также расследовалось независимым органом по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU)», — говорится в сообщении на сайте WADA.

В число обвиненных российских спортсменов вошли олимпийские призеры Иван Ухов и Светлана Школина (оба — прыжки в высоту). Также в число виновных вошли Люкман Адамс (тройной прыжок), Вера Ганеева (метание диска), Екатерина Галицкая (бег), Юлия Кондакова (бег), Анна Булгакова (метание молота), Татьяна Фирова (бег), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Лысенко (метание молота), Мария Беспалова (метание молота), Гульфия Агафонова (метание молота).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий вокруг нового допинг скандала.

Ранее сообщалось, что WADA одобряет дисквалификацию 12 российских легкоатлетов.