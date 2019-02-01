МИД России отметил пагубность «закона Родченкова»

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Департамент информации и печати МИД России опубликовал заявление по поводу рассмотрения в Конгрессе США «закона имени Родченкова», сообщает «Советский спорт».

В ведомстве отметили, что подобный закон превращает спорт в сферу конфронтации.

«На днях в Конгресс США в очередной раз внесен проект «закона имени Родченкова», залежавшийся там в прошлом году и списанный было в архив. Подается так, что он якобы преследует благородную цель борьбы с использованием допинга в мировом спорте. На самом деле речь идет о новой попытке противопоставить экстерриториальное применение американского законодательства общепринятым международным антидопинговым механизмам.

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Хотелось бы надеяться, что американские законодатели задумаются о недопустимости смешивать спорт и политику. Это было бы разрушительно для международного движения», — говорится в заявлении МИД РФ.

1 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) признал виновными 12 российских легкоатлетов в нарушении антидопинговых правил. В числе обвиненных российских спортсменов вошли олимпийские призеры Иван Ухов и Светлана Школина (оба — прыжки в высоту). Также в число виновных вошли Люкман Адамс (тройной прыжок), Вера Ганеева (метание диска), Екатерина Галицкая (бег), Юлия Кондакова (бег), Анна Булгакова (метание молота), Татьяна Фирова (бег), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Лысенко (метание молота), Мария Беспалова (метание молота), Гульфия Агафонова (метание молота).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий вокруг обвинения российских легкоатлетов в допинге.

Ранее сообщалось, что юрист оценил шансы российских легкоатлетов в суде по делу о допинге.