12 российских легкоатлетов признаны виновными в употреблении допинга
Спортивный арбитражный суд (CAS) признал виновными в нарушении антидопинговых правил 12 российских легкоатлетов, сообщает ТАСС.
Об этом говорится в пресс-релизе суда.
Некоторое время назад пресс-служба антикоррупционного легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU) сообщила, что в употреблеии допинга подозревались 14 отечественных спортсменов: Иван Ухов, Люкман Адамс, Вера Ганеева, Екатерина Галицкая, Юлия Кондакова, Анна Булгакова, Светлана Школина, Татьяна Фирова, Иван Юшков, Татьяна Белобородова, Мария Беспалова, Гульфия Агафонова, Анися Кирдяпкина и Ксения Агафонова.
Ранее сообщалось, что японский шорт-трекист Кэй Сайто избежал дисквалификации после положительного допинг-теста.