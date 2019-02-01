«Реал» одолел «Жирону» в матче Кубка Испании благодаря дублю Бензема
Мадридский «Реал» одержал победу над «Жироной» в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 3:1. Первая игра тоже осталась за «королевским клубом» — 4:2.
Нападающий «сливочных» Карим Бензема оформил дубль. Еще один гол в активе у форварда Маркоса Льоренте. У проигравших забил мяч полузащитник Педро Порро.
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Своего соперника в полуфинале мадридская команда узнает после жеребьевки.
Ранее нападающий «Локомотива» Федор Смолов рассказал, что его агент получал звонок от представителя «Реала».
Кубок Испании. 1/4 финала.
«Жирона» (Жирона) — «Реал» (Мадрид) — 1:3 (0:2)
Голы: 0:1 — Бензема, 27; 0:2 — Бензема, 43; 1:2 — Порро, 71; 1:3 — Льоренте, 76