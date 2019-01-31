«Зенит» вступил в борьбу с «Бокой» за Акунью

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Агент защитника португальского «Спортинга» Маркоса Акуньи Пабло Дель Рио рассказал о возможном переходе его клиента в петербургский «Зенит», передает «Советский спорт».

Специалист утверждает, что за спортсмена борется также аргентинский «Бока Хуниорс».

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«Мы получили предложение от «Боки Хуниорс», у них есть шанс заполучить игрока. При этом мы пока не отбрасываем ни одного из вариантов. Мы рассматриваем возможность перехода в «Зенит», потому что трансферный рынок в России закрывается 22 февраля и клуб не спешит. Сам Акунья не исключает никаких вариантов, даже зная об интересе «Боки». А еще есть «Спортинг», который тоже не хочет уступать и может навязывать свои условия», — цитирует Дель Рио Maisfutebol.

В нынешнем сезоне защитник провел 15 матчей в чемпионате Португалии, забив один мяч и отдав четыре голевых паса.

Ранее центральный защитник «Зенита» Иван Новосельцев перешел в «Ростов» на правах аренды.