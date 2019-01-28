Путин поздравил российских саночников с золотом чемпионата мира в эстафете
Президент России Владимир Путин поздравил российских саночников с золотом чемпионата мира в командной гонке, передает ТАСС.
«Рад поздравить вас с триумфом. Вы справились с поставленными задачами «на отлично». В условиях сильнейшей конкуренции проявили себя как крепкая, сплоченная, хорошо подготовленная команда.
Своим ярким, запоминающимся выступлением и победным результатом затмили признанных фаворитов, завоевали для России первое в истории золото в эстафете на чемпионате мира по санному спорту», — говорится в поздравительной телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.
Сборная России, в состав которой вошли Татьяна Иванова, Семен Павличенко, а также экипаж саней-двоек Владислава Южакова и Юрия Прохорова, впервые в истории стала чемпионом мира.
Ранее Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей женского теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy.