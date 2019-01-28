Два российских легкоатлета дисквалифицированы на четыре года за мельдоний

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Российские легкоатлеты Алексей Киселев и Василий Минаев дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Как передает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), атлеты отстранены на основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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Отмечается, что в пробах обоих спортсменов был обнаружен мельдоний. Дисквалификация Киселева начинается с 27 августа 2018, Минаева — с 22 августа.

Ранее сообщалось, что РУСАДА проверяет высказывание 13-летней фигуристки о пользе допинга.