Смолов считает, что Мамаев и Кокорин заслужили наказание
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов высказал свое мнение по поводу ситуации вокруг полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина, которые на данный момент находятся в СИЗО «Бутырка», передает «Советский спорт».
«Они сами виноваты и должны понести наказание. Сто процентов, несмотря на дружбу. Но считаю наказание необоснованным и жестоким по отношению к ним. Не нужно устраивать показательную порку», — сказал футболист.
Смолов также рассказал, сколько он знаком с каждым из провинившихся игроков.
«Мы давно знакомы, начинали футбольный путь вместе. С Сашей в «Динамо» на базе жили два года в одной комнате. Проводили все время вместе, в том числе досуг. С Пашей плюс-минус в то же время познакомились в молодежной сборной. Если бы я находился с ними, этого бы не произошло», — добавил он.
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