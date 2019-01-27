Российская команда выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU
Сборная России одержала победу в смешанной эстафете на этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в швейцарском Ленцерхайде, сообщает «Советский спорт».
Второе место заняла сборная Германии. Третьими к финишу пришли представители национальной команды Норвегии.
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Ранее сообщалось, что Лаура Дальмайер выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Антхольце.
Кубок IBU. 6-й этап. Ленцерхайде (Швейцария)
Смешанная эстафета.
1. Россия (Антон Бабиков, Алексей Слепов, Валерия Васнецова, Виктория Сливко) – 1:16.24,1 (0+7)
2. Германия (Лукас Фрацшер, Филипп Хорн, Надин Хорхлер, Янина Хеттих) – +1.24,9 (2+10)
3. Норвегия (Ховард Бугетвейт, Йоханнес Дале, Рагнхильд Фемстейневик, Эмили Калкенберг) – +1.29,8 (0+12)