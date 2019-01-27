Джокович установил рекорд по победам на Australian Open

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Сербский теннисист Новак Джокович установил рекорд по количеству титулов чемпиона Открытого чемпионата Австралии, сообщает ТАСС.

Победа на Australian Open — 2019 стала для серба седьмой в карьере.

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В финале турнира первая ракетка мира одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем со счетом 6:3, 6:2, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 6 минут.

Ранее сообщалось, что французские теннисисты Пьер-Юг Эрбер и Николя Маю стали победителями Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.