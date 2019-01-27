Столичный дивизион стал победителем Матча звезд НХЛ 2019 года
Столичный дивизион одержал победу над Центральным в финальном Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 10:5.
Самым результативным игроком стал нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал, в активе которого пять (2+3) очков.
Таким образом, Столичный дивизион стал победителем Матча всех звезд НХЛ.
Ранее капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал игру лучшего бомбардира регулярного чемпионата НХЛ Никиты Кучерова.
Матч звезд НХЛ. Финал
Центральный дивизион — Столичный дивизион — 5:10 (0:5, 5:5)
0:1 – Барзал (Летанг, Кросби) – 00:22 (3x3)
0:2 – Жиру (Карлсон) – 01:53 (3x3)
0:3 – Летанг (Барзал, Кросби) – 03:40 (3x3)
0:4 – Палмьери (Джонс, Ахо) – 08:16 (3x3)
0:5 – Кросби (Барзал) – 09:55 (3x3)
1:5 – Ландеског (О'Райлли) – 11:15 (3x3)
2:5 – Рантанен (Йози) – 13:25 (3x3)
2:6 – Кросби (Барзал) – 14:02 (3x3)
3:6 – О'Райлли (Йози, Кейн) – 14:38 (3x3)
3:7 – Ахо (Аткинсон) – 15:35 (3x3)
3:8 – Аткинсон – 15:43 (3x3)
3:9 – Барзал (Кросби, Летанг) – 17:16,
4:9 – Рантанен (Ландеског, О'Райлли) – 18:30 (3x3)
5:9 – Уилер (Рантанен, Ландеског) – 18:50 (3x3)
5:10 – Аткинсон (Джонс) – 19:08 (3x3)