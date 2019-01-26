Кайшева выиграла гонку преследования на Кубке IBU в Ленцерхайде

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева стала победительницей гонки преследования у женщин на шестом этапе Кубка IBU в Ленцерхайде (Швейцария), сообщает «Советский спорт».

Второе и третье места заняли ее соотечественницы Виктория Сливко и Валерия Васнецова.

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Биатлон. Кубок IBU. Шестой этап. Ленцерхайде, Швейцария
Женщины. Гонка преследования

1. Ульяна Кайшева (Россия).
2. Виктория Сливко (Россия).
3. Валерия Васнецова (Россия).

Сегодня, 26 января, в Ленцерхайде также состоится гонка преследования у мужчин. Она начнется в 14:30 по московскому времени.

Ранее французский биатлонист Антонен Гигонна заявила, что россиянин Антон Шипулин слишком рано решил завершить спортивную карьеру.