Аршавин сыграет за сборную России на Кубке Легенд

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Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин сыграет в составе национальной команды на международном турнире Кубок Легенд имени Константина Еременко, передает «Советский спорт».

37-летний футболист впервые попал в заявку на этот турнир.

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«Очень рады, что наш турнир получил ещё одну звезду. Не сомневаемся, что Аршавин сделает сборную России ещё мощнее и ярче», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте турнира.

Напомним, в 2018 году Кубок Легенд выиграла сборная России. В финале российская команда с крупным счетом обыграла сборную Португалии — 8:4 и стала обладателем 10-го титул.

Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. Изначально шесть команд делятся на две группы. После группового этапа проходят матчи за пятое место, за третье и финал. Формат игр: «5 полевых плюс вратарь», в два тайма по 20 минут.

Ранее Аршавин высказался по поводу поражения сине-бело-голубых в матче Фонбет Кубка Матч Премьер против московского «Спартака».