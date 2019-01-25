Стал известен состав сборной России на третий этап Евротура

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Назван состав сборной России на третий этап Евротура, который пройдет в Швеции с 7 по 10 февраля, сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы Федерации хоккея России (ФХР), на шведские игры в составе национальной команды отправятся:

вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Игорь Бобков («Авангард»), Петр Кочетков («Сочи»);

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защитники: Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Артем Зуб (СКА), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба - «Металлург»), Андрей Миронов («Динамо», Москва), Алексей Василевский («Автомобилист»), Рушан Рафиков, Александр Елесин (оба - «Локомотив»), Андрей Педан («Ак Барс»), Николай Демидов («Сибирь»);

нападающие: Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачев (оба - «Динамо», Москва), Анатолий Никонцев («Спартак»), Сергей Шумаков, Денис Зернов, Илья Михеев (все - «Авангард»), Андрей Кузьменко, Алексей Кручинин (оба - СКА), Андрей Светлаков, Константин Окулов (оба - ЦСКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба - «Салават Юлаев»), Григорий Денисенко, Денис Алексеев, Кирилл Слепец (все - «Локомотив»).

Первый матч на турнире «красная машина» проведет 7 февраля против сборной Финляндии.

Ранее вратарь «Сочи» рассказал о намерении Овечкина взять паузу.