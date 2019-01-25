Защитник «Зенита» Иванович попал в сферу интересов «Ювентуса»
Туринский «Ювентус» приступил к поискам защитника из-за возможного ухода марокканца Мехди Бенатья, сообщает «Советский спорт».
Футболистом интересуется «Аль-Духайль» из Катара, поэтому руководство итальянского клуба уже рассматривает кандидатов на его место.
По информации Sky Sport Italia, приоритет «старой синьоры» — Мартин Касерес из «Лацио», который до этого уже играл в составе команды. Также в сферу интересов туринского клуба попали Бранислав Иванович из петербургского «Зенита», Мартин Шкртел, выступающий за турецкий «Фенербахче», и Бруну Алвеш («Парма»).
Примечательно, что Шкртел выступал за сине-бело-голубых с 2004 по 2007 год, а Алвеш защищал цвета «Зенита» с 2010 по 2013-й год.
Ранее сообщалось, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может быть лишен государственных наград Португалии.