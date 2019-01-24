У пилота самолета Салы были проблемы с посадкой

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60-летний британец Дэйв Ибботсон, пилот самолета, на котором летел футболист «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, имел проблемы с посадкой, сообщает «Советский спорт».

Легкомоторный самолет пропал в момент перелета из Нанта, Франция, в Кардифф, Англия. Связь с пилотом оборвалась, когда тот пролетал над проливом Ла-Манш.

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При посадке в Нанте у пилоты возникли проблемы с посадкой, он признался, что подзабыл, как работать с ILS (системой обеспечения посадки по приборам).

Об этом летчик сообщил в своем фейсбуке, а также написал: «Готов поспорить: лучше лететь немного выше, чем лететь ниже». Видимо, речь шла о том, что лететь выше глиссады лучше, чем ниже.

Сам футболист выражал опасения по поводу полета.

Ранее форвард «Севильи» посвятил забитый мяч «Барселоне» пропавшему Сале.