Тарасова и Морозов занимают второе место после короткой программы

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Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают второе место после короткой программы на чемпионате Европы в соревновании спортивных пар, передает «Советский спорт».

По итогам своего выступления россияне получили 73,90 балла. Первыми стали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (76,55), третье место заняли итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (73,70).

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Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (72,58) стали четвертыми. Их соотечественники Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин показали пятый результат (65,89).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию первого дня соревнований.

Чемпионат Европы. Минск (Белоруссия)

Спортивные пары. Короткая программа

1. Ванесса Джеймс / Морган Сипре (Франция) — 76,55

2. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) — 73,90

3. Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе (Италия) — 73,70

4. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) — 72,58

5. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (Россия) — 65,89