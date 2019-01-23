Тарасова и Морозов занимают второе место после короткой программы
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов занимают второе место после короткой программы на чемпионате Европы в соревновании спортивных пар, передает «Советский спорт».
По итогам своего выступления россияне получили 73,90 балла. Первыми стали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (76,55), третье место заняли итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (73,70).
Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (72,58) стали четвертыми. Их соотечественники Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин показали пятый результат (65,89).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию первого дня соревнований.
Чемпионат Европы. Минск (Белоруссия)
Спортивные пары. Короткая программа
1. Ванесса Джеймс / Морган Сипре (Франция) — 76,55
2. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) — 73,90
3. Николь Делла Моника / Маттео Гуаризе (Италия) — 73,70
4. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) — 72,58
5. Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (Россия) — 65,89