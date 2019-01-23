Допинг-пробы двух олимпийских чемпионок дали положительный результат

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Допинг-пробы, взятые у четырех тяжелоатлеток из Таиланда, выступавших на чемпионате мира 2018 года в Ашхабаде, дали положительный результат, сообщает «Советский спорт».

По информации официального сайта Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), трое из этих спортсменок завоевали золотые медали. Это Сукания Срисурат (до 55 кг), Сопита Танасан (до 49 кг) и Тхуня Сукхароен (до 45 кг). В употреблении запрещенных препаратов также подозревается Читчанок Пулсабакул, показавшая на турнире шестой результат.

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Допинг-пробы были взяты у спортсменок по ходу мирового первенства. Вышеперечисленные тяжелоатлетки временно отстранены от соревнований.

Отмечается, что Сукания Срисурат и Сопита Танасан также являются олимпийскими чемпионками Игр — 2016 года в Рио-де-Жанейро.

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