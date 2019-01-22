Объявлен состав сборной Франции на этап Кубка мира в Антхольце

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Стал известен состав мужской и женской сборных Франции по биатлону на шестой этап Кубка мира, сообщает «Советский спорт».

Заявка французской команды оказалась в распоряжении Nordic Magazine.

Женщины: Селия Эмонье, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, Каролин Коломбо, Жулия Симон.

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Соревнования пройдут в итальянском Антхольце с 24 по 27 января.

Лидером общего зачета Кубка мира у мужчин является норвежец Йоханнес Бё, у женщин — представительница Италии Доротея Вирер.

Ранее сообщалось, что Фуркад прокомментировал свое выступление в гонке преследования в Оберхофе.