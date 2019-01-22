Объявлен состав сборной Франции на этап Кубка мира в Антхольце
Стал известен состав мужской и женской сборных Франции по биатлону на шестой этап Кубка мира, сообщает «Советский спорт».
Заявка французской команды оказалась в распоряжении Nordic Magazine.
Женщины: Селия Эмонье, Анаис Бескон, Жюстин Бреза, Анаис Шевалье, Каролин Коломбо, Жулия Симон.
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Мужчины: Мартен Фуркад, Симон Фуркад, Симон Детье, Кентен Фийон-Майе, Антонен Гигонна, Эмильен Жаклен.
Соревнования пройдут в итальянском Антхольце с 24 по 27 января.
Лидером общего зачета Кубка мира у мужчин является норвежец Йоханнес Бё, у женщин — представительница Италии Доротея Вирер.
Ранее сообщалось, что Фуркад прокомментировал свое выступление в гонке преследования в Оберхофе.